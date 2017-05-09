Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri İle Baş Başa Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt temasları kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile baş başa görüştü. İki lider görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı belirtiliyor. Söz konusu ziyaretle, iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Kuveyt'in işbirliğinin derinleştirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.