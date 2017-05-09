Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Kuveyt'teki temasları kapsamında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminalinin temel atma törenine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Kuveyt Emiri El Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Kuveyt'ten ayrılacak.