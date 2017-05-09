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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’ten Ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’ten Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'e günübirlik resmi ziyaret düzenledi. Temasları kapsamında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binası temel atma törenine katılan Erdoğan, Kuveyt Emiri ile baş başa görüştü. Ülkedeki temaslarını tamamlayan Erdoğan, düzenlenen törenin ardından ülkeden ayrıldı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan'ı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah tarafından uğurlandı.

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