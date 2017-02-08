Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Mustafa Serraj'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Mustafa Serraj'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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