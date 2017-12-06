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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderlerle Kudüs’ü Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderlerle Kudüs’ü Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde Suud Kralı Selman bin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde Suud Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre her iki görüşmede de, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, bölgenin barış ve istikrarı açısından son derece endişe verici olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da kalıcı barışın yolunun, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suud Kralı Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim'e, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olan Türkiye'nin, Kudüs meselesiyle alakalı olarak 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirtti. Kudüs'ün hukuki statüsünde değişiklik anlamına gelecek hiçbir teşebbüsün kabul edilemeyeceğinin hatırlatıldığı görüşmelerde, tüm Müslümanlar için hassasiyet arz eden bu meselede İslam dünyasının ortak tavır sergilemesinin son derece önemli olduğu hususunda da mutabık kalındı. Bugün Beştepe'de Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'le ilgili olarak, sabah saatlerinde Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefon görüşmeleri yapmıştı.

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