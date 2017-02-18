  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ziyaretinin ardından havayoluyla Malatya'ya geldi. Saat 16.40'ta helikopterle kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Taha Özhan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır karşıladı.

Otobüsle miting alanına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman otobüsü durdurarak çocuklara satranç takımı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıca Camii Kubbesine Konulan Hilal Havadan Görüntülendi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • İsviçreli İrene, Aşığı Olduğu Side’de Toprağa Verdi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • Uzaya Çıkan İlk Türk Kozmonot Yunuseli’nde18 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Yerli Düşünce Derneği, Öğrencileri Kardeşlik Kahvaltısında Buluşturdu18 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’dan Ayrıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
  • Böbrek Hastası Kar Ambulansıyla Kurtarıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:53
  • Gaziosmanpaşa’da 3 Bin Kişilik Tarhana Çorbası İkramı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:43
  • İşitme Engelli Öğrencinin Folklor Azmi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:43
  • Sarıkamış Kış Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oluyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:43
  • Çamlıca Camii’nin ’Hilal’i Törenle Yerine Konuldu18 Şubat 2017 Cumartesi 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti