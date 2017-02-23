Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale gelen değeri yaklaşık 219 milyon 407 bin lira olan 70 tesisin açılışını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale gelen değeri yaklaşık 219 milyon 407 bin lira olan 70 tesisin açılışını yapmak üzere Manisa'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Şubat 2017 Cuma günü (Yarın) saat 14.30'da Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında toplu açılış töreninde Manisalılara hitap edecek ve tesislerin toplu açılışlarını yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreninde Akhisar'da 7 milyon 543 bin 873 tutarında 7, Alaşehir'de 7 milyon 409 bin 353 TL tutarında 3, Demirci'de 21 milyon 598 bin 610 TL tutarında 2, Gölmarmara'da 3 milyon 358 bin 563 TL tutarında bir, Kırkağaç'ta 9 milyon 958 bin 891 TL tutarında 2, Köprübaşı'da 300 bin TL tutarında 5, Kula'da 16 milyon 102 bin 280 TL tutarında 3, Salihli'de 15 milyon 165 bin 62 TL tutarında 3, Sarıgöl'de 6 milyon 902 bin 18TL tutarında 4, Saruhanlı'da 2 milyon 817 bin 198 TL tutarında 8, Selendi'de 9 milyon 856 bin 540 TL tutarında bir, Soma'da 90 milyon 379 bin 815 TL tutarında 16, Şehzadeler'de 4 milyon 907 bin 619 TL tutarında 2, Turgutlu'da 6 milyon 816 bin TL tutarında 4, Yunusemre'de 16 milyon 291 bin 189 TL tutarında 9 yatırım olmak üzere toplam 70 tesisin açılışını gerçekleştirerek, Manisalıların hizmetine sunacak.

Açılışı yapılacak 70 tesisten 27'sinin tarım, 13'ünün eğitim, 8'inin sağlık, birinin konut, 21'inin de diğer kamu hizmetlerine ait öğrenildi.