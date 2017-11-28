Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kahraman Ve Başbakan Yıldırım İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile TBMM'de bir araya geldi.