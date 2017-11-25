  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Adaşı İle Buluştu

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Adaşı İle Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de kendisi ile aynı adı taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat tarihinde doğan 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de kendisi ile aynı adı taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat tarihinde doğan 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

Sabah saatlerinde geldiği Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Temasları sonrasında Erdoğan, Balıkesir Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binası çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlar ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıttı.

Minik adaşı ile buluştu

Erdoğan, daha sonra belediye binası girişinde kendisi ile aynı ismi taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat günü dünyaya gelen 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Ablası 15 yaşındaki Emine Ebrar Erdoğan'ın çiçek takdim ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik çocuğu kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı tatil beldesi Altınoluk'ta yaşayan Aydın ile Ayşegül Erdoğan çiftinin 26 Şubat 2014 tarihinde doğan çocuklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları hayranlıktan dolayı Recep Tayyip ismini verdikleri öğrenildi. Minik Erdoğan ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye binasına geçerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni belediye başkanı Zekai Kafaoğlu ile bir araya geldi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Partili İnceöz, Kılıçdaroğlu’nun Kadına Karşı Şiddet Açıklamalarına Tepki Gösterdi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:33
  • Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’ndan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Tepki25 Kasım 2017 Cumartesi 17:33
  • Karabük’te “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" Forumu Gerçekleştirildi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:28
  • Ak Parti Grup Başkanvekili Turan: “Biz Amerika’nın 52’nci Eyaleti Değiliz”25 Kasım 2017 Cumartesi 17:18
  • Hdp Mitinginde Meydan Boş Kaldı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:48
  • Ak Parti Kemer İlçe Kongresi25 Kasım 2017 Cumartesi 16:38
  • Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Chp’li Belediyeler Olarak Her Kuruşun Hesabını Millete Vereceksiniz"25 Kasım 2017 Cumartesi 16:23
  • Bakan Arslan Ve Kurulmuş, Harp Tarihi Müzesi’nin Açılışını Yaptı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Ak Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresi Gerçekleşti25 Kasım 2017 Cumartesi 16:03
  • Akdoğan: “Siyasetin Amacı Adaleti Tesis Etmektir”25 Kasım 2017 Cumartesi 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti