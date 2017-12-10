Cumhurbaşkanı Erdoğan Minik Adaşları İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzler ile Sivas Valiliğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzler ile Sivas Valiliğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez 2015 yılında ki Sivas ziyareti sırasında tanıştığı; 3 yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzlerle bugünkü Sivas ziyaretinde yeniden bir araya geldi. Sivas Valiliğindeki ziyaret sonrası üçüzlerin annesi Dilek Akıncı ve babaları Kemal Akıncı çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk kez 2015 yılında görüşmüştük. Daha sonra telefonla görüştük. Sivas'ı ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Valilikte kendisi ile görüştük. Çok mutluyuz" dedi.