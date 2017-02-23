Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mit Müsteşarı Fidan’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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