  • BIST 89.069
  • Altın 142,367
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,7720
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mit Müsteşarı Fidan’ı Kabul Etti

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mit Müsteşarı Fidan’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Bozdağ’dan Abd Adalet Bakanı Sessions’a Fetö Mektubu23 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Pakistan Başbakanı Şerif Anıtkabir’i Ziyaret Etti23 Şubat 2017 Perşembe 09:48
  • Pakistan Başbakanı Şerif Çankaya Köşkü’nde23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Bakan Özlü: “15 Temmuz Hadisesi Bir Koalisyon Hükümetine Karşı Yapılmış Olsaydı Bugün Mısır Gibi Bir Yönetime Sahip Olabilirdik"23 Şubat 2017 Perşembe 08:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “16 Nisan’ın Güçlü Bir Türkiye İçin Milat Olacağına İnanıyorum”22 Şubat 2017 Çarşamba 22:53
  • Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığına Atanan Aliyeva’yı Tebrik Etti22 Şubat 2017 Çarşamba 21:58
  • Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Öğretmenlerimiz Yeniden Eğitilmeli"22 Şubat 2017 Çarşamba 21:48
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:22 Şubat 2017 Çarşamba 19:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Pakistan Başbakanı Şerif Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi22 Şubat 2017 Çarşamba 19:43
  • Kalkınma Bakanı Elvan Mardin’de22 Şubat 2017 Çarşamba 19:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti