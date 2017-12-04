Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel merkezinde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici Ve Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel merkezinde kabul etti.
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