Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler, S-400 füzeleri konuları ele alındı. Stoltenberg, görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir görüşmeydi" dedi.