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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Sevgi Gösterileriyle Karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere geldiği Amerika Birleşik Devletlerinin New...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere geldiği Amerika Birleşik Devletlerinin New York kentine sevgi gösterileriyle karşılandı.

New York Uluslararası JFK Havalimanına indikten sonra kalacağı otele geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, toplanan Türk Vatandaşları, "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlar ile karşılayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan kendisini karşılayanlar ile kısa sohbet ettikten sonra kalacağı otele giriş yaptı.

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