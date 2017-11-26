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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Törenine Katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın kızı Gökçe İncekara'nın nikah...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın kızı Gökçe İncekara'nın nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da eski milletvekili Halide İncekara'nın kızı Gökçe İncekara'nın düğün törenine katıldı. Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çift nikah töreninde evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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