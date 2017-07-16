Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir’in Eşi Ve Kızıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in eşi ve kızıyla bir araya geldi.
Erdoğan, darbeci askerlere ilk kurşunu sıkarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Halisdemir'in eşi ve kızıyla Meclis'te bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in eşi ve kızıyla bir araya geldi.
Erdoğan, darbeci askerlere ilk kurşunu sıkarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Halisdemir'in eşi ve kızıyla Meclis'te bir süre sohbet etti.
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