Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orgeneral Akar’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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