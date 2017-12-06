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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin’le Kudüs Hakkında Konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin’le Kudüs Hakkında Konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olanak tanıma kararıyla ilgili Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olanak tanıma kararıyla ilgili Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam geç saatlerde gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin son adımının Ortadoğu'da barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti vücut bulmadıkça Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış olamayacağına dikkati çekti. Türkiye'nin, Kudüs meselesiyle alakalı olarak 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirten Erdoğan, gün içerisinde de farklı liderlerle konuya ilişkin telefon görüşmeleri yapmıştı.

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