  • BIST 87.478
  • Altın 146,582
  • Dolar 3,6231
  • Euro 3,8483
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 8 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Pakistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Hukuk ve Adalet Bakanı Zahid Hamid, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin ile İslamabad Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanında düzenlenen resmi törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınlar İçin “Tacizsiz Bir Karnaval” Kampanyası28 Şubat 2017 Salı 15:48
  • Rus Diplomatlar, Cenevre Görüşmelerinin Devamı Noktasında Hemfikir28 Şubat 2017 Salı 14:48
  • Azerbaycan Şehitlerini Uğurluyor28 Şubat 2017 Salı 14:48
  • Leggeri, Sivil Toplum Kuruluşlarını Eleştirdi28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Irak Ordusu Telafer Operasyonua Hazır28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Hindistan’da Banka Çalışanları Genel Grevde28 Şubat 2017 Salı 12:53
  • Putin, Kırgızistan’da28 Şubat 2017 Salı 12:38
  • Rio Karnavalı’nda Kaza: 20 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Berlin’de Deaş’a Baskın28 Şubat 2017 Salı 11:38
  • Osmanlı Eserleri, Paris’te Müzayedede28 Şubat 2017 Salı 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti