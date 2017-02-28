Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Pakistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Hukuk ve Adalet Bakanı Zahid Hamid, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin ile İslamabad Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanında düzenlenen resmi törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.