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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, uluslararası terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Rusya Başkanı Putin'in El Bab'da kaza neticesinde hayatlarını kaybeden askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi. Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Suriye sorununa çözüm amacıyla başlatılan Astana sürecine de değinildi. İki liderin Mart ayında Rusya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin hazırlıklarına ve güncel konulara ilişkin görüş teatisinde bulundukları belirtildi.

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