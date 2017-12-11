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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Külliyede Karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Külliyede Karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk olarak baş başa görüşecek, ardından da heyetler arası çalışma yemeği yenilecek. Erdoğan ve Putin'in masasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler, ticaret ve enerji anlaşmaları olacak. Görüşmenin en önemli gündem maddesi ise ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması olacak.

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