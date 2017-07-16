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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah Namazını Beştepe Millet Camii’nde Kıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah Namazını Beştepe Millet Camii’nde Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki konuşmasının ardından Beştepeye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki konuşmasının ardından Beştepeye geldi. Erdoğan, sabah namazını Beştepe Millet Camii'nde kıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programın ardından Beştepe Millet Camii'ne gelerek sabah namazını kıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

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