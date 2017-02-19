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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin Projelerine Övgü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin Projelerine Övgü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazianteplilerle buluşmasında Şahinbey Belediyesi'nin yatırımlarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazianteplilerle buluşmasında Şahinbey Belediyesi'nin yatırımlarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Referandum öncesinde Gazianteplilerle Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çalışanları da destek verdi.

760 milyon TL'lik yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi'nin 760 milyonluk yatırımı ile Şahinbey İlçesi'nin çehresini değiştirdiğini belirterek "Şahinbey Belediyemiz 760 milyonluk yatırım gerçekleştirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum. Bunların içerisinde 1016 iş yerinin olduğu 380 Milyon Liralık yatırım olan Şahinbey Oto Sanayi Sitesi bulunuyor. Şehir Merkezinde bulunan oto tamircilerinin bu siteye taşınmasıyla, çevre kirliliği, gürültü, trafik sıkışıklığı, sağlıksız çalışma ortamı gibi sorunlar ortadan kalktı. Şahinbey Belediyemiz 370 milyon liralık bir yatırımla Mavikent'te, Yeşilvadi de, Çamlıca da ve Perilikaya da tam 4068 konutu tamamladı. Bunların önemli bir bölümü de ayda 400 TL gibi cüzi bir taksitle de vatandaşlarımıza verilen sosyal konutlardan oluşuyor. Yine Şahinbey İlçesi'nde yapılan parkların, okulların sosyal tesislerin ve camilerin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz" dedi.

Umreye giden öğrenciler Erdoğan ile bir araya geldi

Şahinbey Belediyesinin düzenlediği yarışma sonrasında Umreye gönderdiği 48 öğrenci Erdoğan ile birlikte hem Demokrasi Meydanı hem de Gaziantep Valiliğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dindar nesil projesi çerçevesi doğrultusunda Umreye gönderilen öğrencilerle kısa bir süre sohbet etti. Toplu açılış töreninin ardından Erdoğan Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek, kentteki programını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin Projelerine Övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin Projelerine Övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin Projelerine Övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin Projelerine Övgü

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