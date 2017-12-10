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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas’tan Ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas’tan Ayrıldı
Programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'tan ayrıldı.

Programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde geldiği Sivas'ta, AK Parti İl Kongresi ve toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliğinde uzun süren bir toplantı yaptı. Ardından 1999 doğumlu "Berhan Recep', "Ensar Tayyip" ve "Berat Erdoğan" isimli üçüzleri evlerinde ziyaret ederek tekrar gördü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Erdoğan, otobüsün üzerinden kendisini uğurlamak için toplanan kalabalığa seslenerek, "Ankara'da randevular var, onlara yetişmem lazım. Sizlere gösterdiğiniz bu ilgi ve teveccüh sebebi ile çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gününüz mübarek olsun. Sağolun var olun" dedi. Erdoğan, ardından Ankara'ya uçmak üzere Nuri Demirağ Hava Limanı'na hareket etti.

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