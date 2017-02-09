Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu’yu Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Muhammed Abdullah Fermacu'yu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Muhammed Abdullah Fermacu'yu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali eski Başbakanı Fermacu'yu Somali'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fermacu'ya yeni görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye'nin Somali'de istikrar ve refahın tesisine büyük önem verdiği de vurgulandı.