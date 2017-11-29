Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Yousıf Ahmed El Tayeb Yousıf El Kordofani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Yousıf Ahmed El Tayeb Yousıf El Kordofani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Sudan Büyükelçisi Kordofani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Kordofani'nin beriberindeki ailesi ve elçilik çalışanlarını takdim etmesinden sonra tören fotoğraf çekimi ile sona erdi. Erdoğan, Büyükelçi Kordofani'nin küçük çocuğunu yanaklarından öptü.