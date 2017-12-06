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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı El Beşir İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı El Beşir İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili olarak Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili olarak Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı son derece olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin, Kudüs meselesiyle alakalı olarak 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suud Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmeleri yapmıştı.

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