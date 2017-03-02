Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’ye Yerleşmek Gibi Bir Derdimiz Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarına yerleşmek gibi bir derdimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarına yerleşmek gibi bir derdimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan gezisinden dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, El Bab'tan sonraki sürecimiz Münbiç istikametinde olacak" dedi. Erdoğan, Mümbiç'in boşaltılması gerektiğini, orasının Araplar'ın olduğunu kaydetti.

Erdoğan, gazetecilere referandum sürecini de değerlendirdi. Erdoğan, "Ben üzerime düşeni yapıyorum, yapacağım" dedi. Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin de çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Dayanışma içinde, "evet" için çalışan bir heyetiz. Bunu sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.