Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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