Cumhurbaşkanı Erdoğan, U23 Milli Voleybol Takımını Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi olan milli voleybolcuları kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda, U23 Milli Voleybol Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.