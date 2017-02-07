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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım’ın Telefon Trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım’ın Telefon Trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım TOBB'da gerçekleştirilecek program öncesi uzun süre telefonla görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım TOBB'da gerçekleştirilecek program öncesi uzun süre telefonla görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirilen Ekonomi Şurasına katıldı. Erdoğan ve Yıldırım program öncesi telefonda uzun süre görüşme yaptı. Başbakan Yıldırım'ın telefonla yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiği ve Erdoğan'ın telefonla bu görüşmeyi sürdürdüğü görüldü.

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