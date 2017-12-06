Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeğenini Öldüren 85 Yaşındaki Tutuklunun Cezasını Affetti

Giresun'un Görele ilçesine bağlı kapatılan Köprübaşı beldesinin Önerli Mahallesi'nde 2013 yılında yeğenini arazi anlaşmazlığı yüzünden vurarak...

Giresun'un Görele ilçesine bağlı kapatılan Köprübaşı beldesinin Önerli Mahallesi'nde 2013 yılında yeğenini arazi anlaşmazlığı yüzünden vurarak öldüren 85 yaşındaki Celal Topkara'nın cezasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affetti.

Ailesi talep etti, Cumhurbaşkanı affetti

Yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan Topkara'nın yaşlılığa bağlı olarak sürekli hastalanmasından ötürü ailesi tahliye için mahkemeye başvurdu. Ailenin başvurusu ise Cumhurbaşkanlığına iletildi. Başvurunun iletilmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden affedilmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Adlî Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü maddesi uyarınca kaldırmışlardır."

Olayın geçmişi şöyle;

Celal Topkara aynı husumetten öldürdüğü yeğeni İsmet Topkara'yı, eşini ve oğlunu 2002 yılında silahla yaralamış ve 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. İddiaya göre yaralama olayından sonra yakalanan Celal Topkara, öldürdüğü yeğenini, "hapisten çıkacağım seni vuracağım" demiş ve 11 yıl sonra çıktığı cezaevinden kısa bir süre sonra yeğeni 2013 yılının Ekim ayında Ömerli Mahallesi'nde tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü."