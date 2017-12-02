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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’a Gidecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’a Gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabeten 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabeten 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.

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