Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabeten 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’a Gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabeten 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
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