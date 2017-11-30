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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bbp Desteği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bbp Desteği
BALIKESİR (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve yakınları hakkında Meclis grubunda yaptığı açıklamalar...

BALIKESİR (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve yakınları hakkında Meclis grubunda yaptığı açıklamalar ve gösterdiği belgeler hakkında açıklama yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının fütursuz ve mesnetsiz olduğunu savundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, "CHP Genel Başkanı ve görevlendirdiği birkaç vekili; adeta okyanus ötesiyle de ittifak yapmışçasına fütursuz ve mesnetsiz iddialarla, Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden milletin ve devletin bekasını hedef almış durumdadır" dedi.

Gürhan, "Milli iradeyi yok etmek, üniter yapıyı bozmak ve nihayetinde ülkemizi parçalamak için türlü gayretler göze çarpmaktadır. Bu gayretlerden şu an göze çarpan, Amerika'nın bir mahkeme salonunda sergilenen operasyon haritasıdır. Bu laboratuvara benzer mahkemenin süreç içerisinde sürekli deneyeceği ve hedefleyeceği hususların milletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü olacağı gözlenmektedir. Bu sebeple, gün yüzde yüz milli ve yerli olma devletin, ülkenin ve milletin yanında durma günüdür. Lakin üzülerek tecrübe ediyoruz ki; ana muhalefetin ABD'de başlatılan, özü tamamen siyasi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kara bir operasyon olan mahkeme süreci ile eş zamanlı olarak Birleşik Devletler'den gelen rüzgarı arkasına almışlardır" ifadelerini kullandı.

Gürhan açıklamasında, "Ne idüğü belirsiz bir takım belgelerle ve bilgilerle, çıkış yakalama hevesinde olanlar, unutmasın ki; çıkış yaptığını düşündükleri yerden tepe taklak olurlar. Bu millet Gezi Parkı'yla sahnelenen, 17-25 Aralık'la tazelenen tiyatroların senaryo ve metin yazarlarını görmüştür. Bu yüzden artık milletimiz uhulet ve suhulet içerisindedir. Milli refleks bünyesine tekemmül etmiş siyasilerde bu yüzden temkinli olmak durumunda ve "mağribî" gibi ortalıklarda siyasi rant hesaplarına düşmemelidirler" dedi.

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