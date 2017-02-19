Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Evkur Yeni Malatyaspor Forması

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a adının yazılı olduğu 44 numaralı sarı-kırmızılı...

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a adının yazılı olduğu 44 numaralı sarı-kırmızılı forma hediye etti.

Toplu açılış için Elazığ'dan helikopterle geldiği Malatya'da İnönü Stadı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yapımı devam eden yeni statla ilgili bilgi verdiği Cumhurbaşkanı'na katkılarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Adil Gevrek'in, takımın maçlarını Malatya dışında oynamasından dolayı yeni stadın açılışının biraz daha erkene alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ricada bulunduğu bildirildi.

Gevrek, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu 44 numaralı sarı-kırmızılı forma hediye etti.