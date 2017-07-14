Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teslim Edilecek Türk Bayrağı İstanbul’dan Yola Çıktı

İstanbul Saraçhane'de "Bu Bayrak Bize Emanet" sloganıyla düzenlenen bayrak teslim töreni, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik...

İstanbul Saraçhane'de "Bu Bayrak Bize Emanet" sloganıyla düzenlenen bayrak teslim töreni, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 15 Temmuz şehidi Akın Sertçelik'in kızına teslim edilen ay yıldızlı bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından "Bu Bayrak Bize Emanet" sloganıyla 81 ilde 250 gence şehit aileleri tarafından teslim edilen Türk bayrağı, 15 Temmuz'un yıl dönümü gecesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. İstanbul'da Saraçhane Parkı'nda düzenlenen bayrak teslim törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetin sonrası protokol konuşmaları ve şanlı Türk bayrağının teslim edilmesiyle devam etti. 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de şehit olan Akın Sertçelik'in kızı Irmak Sertçelik, ay yıldızlı bayrağı yine o gece Saraçhane'de şehit olan İsmail Kayık'ın eşi Refika Kayık'tan teslim alarak Saraçhane'den Ankara'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek üzere yola çıktı.

"15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemiz, yeni Sakaryamız olmuştur"

15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhuyla vatanın savunulduğunu belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya, "15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhuyla çıktık sokaklara. Vatanı ve inandığı değerleri uğruna can vermekten çekinmeyen bu millet, 15 Temmuz zaferini Çanakkale ruhunu kuşanarak elde etti. Biz tarih boyunca hep bu ruhla var olduk. 15 Temmuz'daki direnişin gücü de bu ruhtan gelir. Tekbirlerle, salavatlarla korkusuzca yürüdük darbeci hainlerin üzerine. Mahir Ayabak henüz 17 yaşındaydı. "Ben gencim, siz yaşlısınız. En önde gideceğim ben" diyerek Atatürk Havalimanı'nda en önde yürüdü şehadete. Tıpkı lise eğitimini bırakarak Çanakkale Savaşı'nda vatanı için can veren genç şehitlerimiz gibi. Hiç tereddüt etmeden şehadete koştu Mahir. En genç şehidimiz Halil İbrahim Yıldırım da henüz 15 yaşındaydı. Hainlerin açtığı ateş sonucu Bayrampaşa'da başından ağır yaralandı ve şehit düştü. Rabbim, ruhunu muazzez kılsın. 8 çocuk şehidimiz var. O yaşları küçük ama yürekleri büyük kahramanların üstün fedakârlıkları sayesinde, milletimiz bugün kutlu bir zaferi yaşıyor. Unutulmamalıdır ki millet olarak sahip olduğumuz cesaret ve onurun kaynağı şehitlerimizdir. 15 Temmuz, imanlı yüreklerin en çetin silahlara galip geldiğinin ispatıdır. 15 Temmuz, mazlumların zalimlere direnişinin ifadesidir. Bu milletin vefakâr evlatlarının 15 Temmuz'da gösterdiği üstün cesaret, geleceğimizin teminatı olmuştur" dedi.

"81 ilden 250 Gencimiz Bayrağımızı Cumhurbaşkanımıza Teslim Etmek İçin Yola Çıkacak"

Bayrak aşkının Türk Milleti için önemini vurgulayan Bakan Kaya, "Bugün gençlerimiz 40 şehit yakınımızdan şanlı bayrağımızı teslim alacak. Şehitlerimiz, o bayrak için yürüdüler kurşunların üstüne. Sınırlarımızı korurken, bu milletin namusunu, bağımsızlığını korurken o bayraktan güç aldılar. Yani o bayrak, şehitlerimizin bizlere en büyük emaneti. Çok şükür ki, binlerce gencimiz bu emaneti taşımaya talip oldu. 81 ilden 250 gencimiz bu kutsal emaneti teslim alacak ve Başkomutanımıza, milletiyle birlikte hainlerin karşısında vatanını savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza götürecekler. En zor anlarda, en tehlikeli durumlarda bile milletinin onurunu, bayrağını savunan Sn. Cumhurbaşkanımız, emaneti milli iradenin yıkılmaz kalesinde teslim alacak. Böylece; o aşağılık katillere de bir mesaj vermiş olacağız. Biz mücadelemizi yalnızca hak için yaparız. Hak ve adalet için, al bayrağımız için, kutsal değerlerimiz için vatan ve hürriyet için mücadele ederiz. O hak mücadelesinin içinde sahip olduğumuz bütün değerler mevcuttur. Semalarımızda dalgalanan ay yıldızlı bayrağın gururu buradan gelir" şeklinde konuştu.

"Yürüyeceksen Hainlere Karşı Yürüyeceksin"

Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağtay Kılıç, "Bazı açıklamalarla şaşkına dönüyoruz. Bu millete ihanet edenlerin karşısında dimdik duracağına, milletten aldığı oyun hakkını veremeyerek bu olaylar karşısında "Kontrollü Darbe" dedi, yazıklar olsun. Bizler ve sizler özellikle gazi kardeşlerime ve şehit yakınlarımıza söylüyorum Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Başbakanımızın davetiyle bu hainlerin karşısında dimdik durduk mu? Sizler bedenlerinizi burada siper ettiniz mi? Atatürk Havalimanı'ndan evlerinin içerisine gidenler nasıl gittiler, önce onun hesabını versinler. Neden milletin yanında olmadıklarının hesabını versinler. O gece sokağa çıkan bütün millet herhangi bir ayrımın içerisinde değildi, hainlere karşı hep birlikte ayakta durduk. Bugün Samsun'da bir yatırımızın açılışındaydık yollar ve köprüler açtık, yürüyeceksen hainlere karşı yürüyeceksin silah çekenlere destek vermek için yürümeyeceksin" dedi.