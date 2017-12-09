Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “10 Aralık İnsan Hakları Günü” Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şüphesiz, bugün dünyanın farklı köşelerinde hayat hakkı başta olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şüphesiz, bugün dünyanın farklı köşelerinde hayat hakkı başta olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarına en büyük tehdit terör örgütlerinden gelmektedir. DEAŞ, FETÖ, PKK, YPG, Boko Haram, El Şebab gibi eli kanlı çeteler, işledikleri cinayetler ve döktükleri masum kanıyla insanlığın en büyük düşmanıdır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, hukuk ve demokrasi içerisinde, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 Aralık İnsan Hakları Günü" münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 69. yıldönümü vesilesiyle başta vatandaşlarım olmak üzere tüm dünyanın İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in temel insan hakları sözleşmelerine taraftır. Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygı, Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez niteliğidir. Ülkemiz son 15 yılda çok farklı alanlarda hayata geçirdiği reform ve düzenlemelerle bu temel niteliğini daha da pekiştirmiştir. Vatandaşlarımızın inançlarını yaşamalarının önündeki engeller kaldırılmış, darbe dönemlerinin vesayet izleri silinmiş, devletle-vatandaş arasındaki bağ daha da güçlendirilmiştir" ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'nin, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılması noktasında tarihinde hiç olmadığı kadar rahat bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin demokratik kazanımlarını, bağımsızlığını, hak ve özgürlüklerimizi gasp etmeyi amaçlayan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin akamete uğratılmasının sebeplerinden birisi de budur. Türk Milleti, 251 şehit pahasına gösterdiği kahramanca direnişle sadece iradesine değil, aynı zamanda demokrasiye de sahip çıkmıştır. Şüphesiz, bugün dünyanın farklı köşelerinde hayat hakkı başta olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarına en büyük tehdit terör örgütlerinden gelmektedir. DEAŞ, FETÖ, PKK, YPG, Boko Haram, El Şebab gibi eli kanlı çeteler, işledikleri cinayetler ve döktükleri masum kanıyla insanlığın en büyük düşmanıdır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, hukuk ve demokrasi içerisinde, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Öte yandan demokrasinin beşiği olduğu iddiasındaki ülkelerde dahi ayrımcılığın, kültürel ırkçılığın ve hak ihlallerinin arttığına şahit oluyoruz. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı akımlar batılı ülkelerde giderek siyasetin merkezine oturuyor. Dili, dini, rengi ve kültürü farklı olduğu için milyonlarca insan ötekileştiriliyor, baskı ve şiddet görüyor. Arakan'da Müslümanların maruz kaldığı vahşet karşısında sergilenen kayıtsızlık, bunun en son örneğidir. Unutmayalım ki sesiz ve tepkisiz kalınan her zulüm, zalimi daha da pervasızlaştırır. Görmezden gelinen her trajedi, yenilerinin habercisi demektir.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden Türkiye, sınırları içinde olduğu gibi dışında da adaletin, barışın, hak ve özgürlüklerin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Algı operasyonlarına prim vermeden Filistin'den Suriye'ye Asya'dan Afrika'ya kadar tüm mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kalbi duygularla kutluyor, bu müstesna günün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."