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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Anneler Günü" Mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Anneler Günü" Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz. Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs Anneler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Annelik, sadece, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik vardır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsalidir. İdareciler ve yöneticiler olarak bizler de, annelerimizden öğrendiğimiz sabrı ve fedakarlığı kendimize şiar edinmek; insanlarımızı herhangi bir karşılık beklemeden, yürekten sevmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz. Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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