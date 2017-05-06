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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Avrupa Şampiyonası’nda Altın Madalya Kazanan Karatecilere Tebrik Telgrafı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Avrupa Şampiyonası’nda Altın Madalya Kazanan Karatecilere Tebrik Telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'a tebrik telgrafı gönderdi.

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