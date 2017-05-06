Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Avrupa Şampiyonası’nda Altın Madalya Kazanan Karatecilere Tebrik Telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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