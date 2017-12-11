Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyüme Oranı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamlarla ülkemizi zayıf göstermek için var güçleri ile çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamlarla ülkemizi zayıf göstermek için var güçleri ile çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşısında yer alanların kaybedeceğini, yanında yer alanların ise kazanacağını söyledi.

"Bu oran ile Türkiye üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur"

İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatına ilişkin konuşan ve baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurucu üyelerimizden, kıymetli dost, dava arkadaşımız İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ani vefat haberini almış olmamız üzüntü sebebimiz olmuştur. Ülkemizin en eski ve en büyük ticaret odasında çeşitli kademelerde üstlendiği sorumlulukları başarı ile yerine getiren Sayın Çağlar'dan beklediğimiz çok hizmetler vardı. Sayın Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, İTO camiasına, iş dünyamıza, milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Sizlerle paylaşmak istediğim sevindirici olan husus, ülkemizin 2017 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 11,1 olarak açıklanmasıdır. Bu oran ile Türkiye üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Bu yıl birinci çeyrekte revize edilmiş hali ile yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 büyüyen Türkiye, böylece üçüncü çeyrekte neredeyse ikinci yarının tamamına denk bir büyüme oranına ulaştı. İnşallah yılın tamamında da en az yüzde 7 civarında bir büyüme oranı elde etmeyi hedefliyoruz. Büyütmede yatırımcıların ciddi katkısının olması elde edilen başarının kalıcılığına işaret ediyorlar. Bu rakamlarla ülkemizi zayıf göstermek için var güçleri ile çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum. Türkiye kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan hiç kimseyi sukutu hayale uğratmamıştır. Bizimle olanlar kazanacak, bizim karşımızda yer alanlar kaybedecektir" diye konuştu.