  • BIST 108.863
  • Altın 154,047
  • Dolar 3,8303
  • Euro 4,5172
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyüme Oranı Açıklaması

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyüme Oranı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamlarla ülkemizi zayıf göstermek için var güçleri ile çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamlarla ülkemizi zayıf göstermek için var güçleri ile çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşısında yer alanların kaybedeceğini, yanında yer alanların ise kazanacağını söyledi.

"Bu oran ile Türkiye üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur"

İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatına ilişkin konuşan ve baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurucu üyelerimizden, kıymetli dost, dava arkadaşımız İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ani vefat haberini almış olmamız üzüntü sebebimiz olmuştur. Ülkemizin en eski ve en büyük ticaret odasında çeşitli kademelerde üstlendiği sorumlulukları başarı ile yerine getiren Sayın Çağlar'dan beklediğimiz çok hizmetler vardı. Sayın Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, İTO camiasına, iş dünyamıza, milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Sizlerle paylaşmak istediğim sevindirici olan husus, ülkemizin 2017 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 11,1 olarak açıklanmasıdır. Bu oran ile Türkiye üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Bu yıl birinci çeyrekte revize edilmiş hali ile yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 büyüyen Türkiye, böylece üçüncü çeyrekte neredeyse ikinci yarının tamamına denk bir büyüme oranına ulaştı. İnşallah yılın tamamında da en az yüzde 7 civarında bir büyüme oranı elde etmeyi hedefliyoruz. Büyütmede yatırımcıların ciddi katkısının olması elde edilen başarının kalıcılığına işaret ediyorlar. Bu rakamlarla ülkemizi zayıf göstermek için var güçleri ile çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum. Türkiye kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan hiç kimseyi sukutu hayale uğratmamıştır. Bizimle olanlar kazanacak, bizim karşımızda yer alanlar kaybedecektir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Doğan’ın Ziyaretçi Yoğunluğu Azalmıyor11 Aralık 2017 Pazartesi 12:08
  • Chp Grup Başkanvekili Engin Altay:11 Aralık 2017 Pazartesi 12:03
  • Başbakan Yıldırım, Taziye İçin Çağlar’ın Eşini Aradı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:48
  • Kepez Belediyesi’nden Mehmet Akif’e 3’üncü Park11 Aralık 2017 Pazartesi 11:43
  • Chp Adıyaman İl Başkanından Bahçeli’ye Hakaret11 Aralık 2017 Pazartesi 11:43
  • Konyaaltı Belediyesi’nden Yeşil Alan Çalışmaları11 Aralık 2017 Pazartesi 11:28
  • Katar’da Öğrencilerden Trump’ın Kudüs Kararına Kınama11 Aralık 2017 Pazartesi 11:28
  • Tbmm İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar:11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Suudi Arabistan’da Sinema Yasağı Kalktı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye Geliyor11 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti