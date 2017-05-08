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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron’a Tebrik Telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron’a Tebrik Telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Macron'u bu akşam telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Fransa'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığını dile getirdi. Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, Türkiye-Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.

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