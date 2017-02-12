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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Yıldönümü Tebriği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Yıldönümü Tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.

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