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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından referandum süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirterek, "16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin ve kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.

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