Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sporculara Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki 52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuları başarılarından dolayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki 52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferans aracılığıyla Türkiye Karate FedErasyonu Başkanı Esat Delihasan ve şampiyonaya katılan ay-yıldızlı sporcularla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak hem ferdi kategoride hem de takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı başaran milli sporcuları tebrik ederek, başarılar dilediği belirtildi.