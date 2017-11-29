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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar! AK Partili vekilleri çağırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar! AK Partili vekilleri çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek toplantı saat 11.00'de başlayacak.

AK Parti kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi bekleniyor. Vekillerin bölgelerindeki sorunları dinleyecek olan Erdoğan, gündem ile ilgili de bilgilendirme yapması bekleniyor. Devam eden kongre süreci de toplantının gündeminde olacak.

Toplantı saat 11.00'de AK Parti Genel Merkezinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekiliyle ikinci görüşmesi olacak.

 

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