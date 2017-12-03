Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tugay Komutanlığına Ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı 12. Mekanize Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı 12. Mekanize Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

AK Parti Ağrı 6. Olağan Kongresine katılmak için Ağrı'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte 12. Mekanize Tugayı'nı ziyaret ederek Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli'den brifing aldı. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerle hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından sona erdi.