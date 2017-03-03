Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısı Kamu Spotu Oldu

Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı'nın (TACEV), başta Türkiye olmak üzere bölgemizi ve müslümanları hedef alan saldırılara karşı "milli birlik" çağrısı...

Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı'nın (TACEV), başta Türkiye olmak üzere bölgemizi ve müslümanları hedef alan saldırılara karşı "milli birlik" çağrısı yaptığı kamu spotu izleyici ile buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" açıklamasından ilham alan 45 saniyelik film, ülkemizin bütünlüğüne, güçlü geleceğine ve kardeşliğine kasteden, bunun için kanlı terör örgütlerini taşeron olarak kullanan emperyal güçlerin küresel oyunlarına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin şanlı istikbal yürüyüşüne yönelik her türlü darbe girişimine karşı "El ele olalım, birlik olalım, bölücülüğe fırsat vermeyelim" sloganının kullanıldığı kamu spotu, dünyanın dört bir köşesinde İslam medeniyetinin yol edilmeye çalışıldığına vurgu yapıyor.

İslam Alemi saldırı altında

TACEV Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Tacar, kamu spotunun yayınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizler, gönül sınırlarımızın fiziki sınırları aşan bir güce sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sebeple, İslam dünyasının can, mal ve namusuna yapılan saldırıların zulüm ve işkencelerin derin açısını gönlümüzde hissediyoruz" diye konuştu.

Tacar, Afganistan, Arakan, Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Libya, Mısır, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen, Türkiye ve dünyanın daha pekçok ülkesinde terör örgütleri üzerinden tezgahlanan hain tuzak ve saldırılarla korkunç katliamların yapıldığını vurguladı.

Emperyalist devletlerin, terör örgütleri, çıkar grupları ve gayri resmi rejimler üzerinden vekalet savaşları yürüttüğünü vurgulayan Tacar konuşmasına şöyle devam etti:

"Müslümanlar üzerinde oynanmakta olan bu oyunda sadece Suriye'de 1 miyon müslüman şehit edilmiş, 6 milyon müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmış, 12 milyon insan ise kendi ülkesinde mülteci konumuna düşmüştür. Bu kirli savaşlarda her türlü zulüm, işkence ve ırza tecavüzlerle çaresiz, savunmasız insanlara kan kusturuluyor. Bir taraftan insanlar katlediliyor, diğer yandan medeniyetler yol ediliyor. Cami ve mescitler, kütüphaneler, okullar İslam medeniyetine ait ne varsa hepsi vahşice tahrip ve imha ediliyor."

"Mazlum milletlerin yeraltı ve yer üstü zenginliklerini gasp etmek için milyonların hayatını hiçe sayanların tarihe kara bir leke olarak geçen zalimlerden ne farkları olabilir?. Ülkemizi yangın yerine çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimiz ile Türkiye'nin bir Suriye, bir Irak, bir Libya olmasına müsaade etmeyeceğiz. En büyük güvencemiz, ortak gelecek hedefleri etrafında kenetlenmiş milletimiz ve istikrarımızdır. Güçlü bir Türkiye, medeniyet düşmanlarına karşı İslam aleminin de koruyucusu olacaktır"

Kamu spotunun mesajı

TACEV tarafından hazırlanan kamu spotu emperyalist güçlerin, başta Türkiye olmak üzere bölgemizi ve müslümaları hedef alan zalim saldırılarına karşı milli şuurun uyandırılması ve güçlendirilmesi, ülkemizin içinden geçtiği bu olağanüstü süreçte milli birlik ve bütün anlayışının pekiştirilmesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için milletçe dayanışma ve strateji birliği içinde hareket edilmesini amaçlıyor.