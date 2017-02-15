Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Programı Nedeniyle Gaziantep’teki Bazı Yollar Ulaşıma Kapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pazar günü Gaziantep'e yapacağı ziyaret nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pazar günü Gaziantep'e yapacağı ziyaret nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat pazar günü Gaziantep'e yapacağı gezi nedeniyle kent merkezinde bazı yolların trafiğe kapacağı belirtildi. Sabah saat 06:00'da kapanacak yolların öğlen saat 12:00'de başlayacak mitingin bitimine kadar kapalı kalacağı duyurulan açıklamada, "İstasyon Caddesinin Sanayi Odası Kavşağından kapatılarak Ali Fuat Cebesoy Bulvarından gelen trafik akımının Nizip Caddesi istikametine, Kamil Ocak Caddesinin Eski Müze Kavşağı ile Şehit Kamil Kaymakamlık Kavşağına kadar olan kısmının kapatılarak, trafik akımının Kıbrıs Caddesi istikametine, Sebahat Göğüş Caddesinin Şehitkamil Kaymakamlık Kavşağı ile Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarına kadar olan kısmının kapatılarak araç trafiğinin Kıbrıs Caddesi istikametine, Derekenarı Caddesinin Ali Nacar Camii Kavşağından Stat Kavşağına kadar olan kısmın kapatılarak, trafik akımının Kepkep Sokak istikametine, Hürriyet Caddesi Balıklı Parkı ile Maarif alt geçidin İstasyon Caddesi istikametinin kapatılarak, trafik akımının Suburcu Caddesi ile Atatürk Bulvarı istikametine, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, Emniyet Üçlü Kavşağından Vilayet istikametinin kapatılarak, trafik akımının Grand Kavşağı istikametine, Gazi Muhtarpaşa Bulvarından Demokrasi Meydanı istikametine giden Şehit Yusuf Erin, 16 Nolu Cadde ve Şehit Mehmet ÖTER Caddesi kavşakları kapatılarak trafik akımı Gazi Muhtarpaşa istikametine,Nil kavşağı Demokrasi Meydanı istikametine kapatılarak trafik akımı Başkarakol kavşağı ve Eblehan istikametine, Hürriyet caddesine çıkan Dayı Ahmet Ağa sokağın Trafiğe kapatılacaktır. 36057 Sokağın Sebahat Göğüş Caddesi ile İstasyon Caddesi arasının kapatılacaktır. Yetkin Şekerci İşhanı altındaki otoparkın boşaltılmasına ve araç alınmamasına, Eski Maliye yanında bulunan açık otoparkın boşaltılmasına ve araç alınmamasına, Alınan tedbirler çerçevesinde belirtilen otoparklara araç alınmaması, yolların 19.02.2017 Pazar günü saat 06.00 ile miting bitiminde vatandaşlarımızın alandan ayrılmalarına kadar araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.