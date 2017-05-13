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Cumhurbaşkanı İle Annesinin O Fotoğrafını Resmetti

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Cumhurbaşkanı İle Annesinin O Fotoğrafını Resmetti
Samsunlu ressam Varol Barış, Anneler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafını resmetti.

Samsunlu ressam Varol Barış, Anneler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafını resmetti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Varol Barış, aynı zamanda çok iyi resim çiziyor. 3 dil bilen Varol Barış'ın çeşitli resim yarışmalarında 8 de birinciliği var. İşten arta kalan zamanlarda resim yapan Barış, son olarak ünlü dizi oyuncusu Wilma Elles'in resmini yaparak kendisine hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesiyle olan bir fotoğrafından etkilenen Barış, bunu yaklaşık 3 ayda çizdi. Resmi tamamlayan Barış, Anneler Günü dolayısıyla onu Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istediğini belirtti.

Anneler Günü için bir resim yapmak istediğini belirten Barış, "Anneler Günü için ne yapabilirim diye düşünüyordum. İnternetten araştırırken bu fotoğrafı buldum. Yüz ifadeleri güzeldi. Doğal olduğu için bu fotoğrafı uygun gördüm. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bütün annelerimize güzel davranalım, kalplerini kırmayalım. Bu resmi Cumhurbaşkanımız için yaptım. Umarım kendisi de beğenir. Kendisine bu resmi hediye etmek istiyorum. Bez üzerine yağlı boya tekniğiyle bu çalışmayı yaptım. Üç kat çalışma var üzerinde. Yaklaşık 3 ay sürdü. İş çıkışlarında çalıştım. Anneler Günü'ne de denk gelmesi resme ayrı bir güzellik kattı" dedi.

Cumhurbaşkanı İle Annesinin O Fotoğrafını Resmetti

Cumhurbaşkanı İle Annesinin O Fotoğrafını Resmetti

Cumhurbaşkanı İle Annesinin O Fotoğrafını Resmetti

Cumhurbaşkanı İle Annesinin O Fotoğrafını Resmetti

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