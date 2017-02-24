Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet isterse idam için de referanduma gidilebileceğini söyledi.

Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet isterse idam için de referanduma gidilebileceğini söyledi.

Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında konuştuğu sırada alanı dolduran vatandaşların "idam" sloganları atması üzerine, "İdam talebi parlamentoya gelirse temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde, ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı var; anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte 16 Nisan bunun da cevabı olacak. Bunun için de gerekirse bir referandum yolu açabiliriz. Parlamentodan çıkmıyorsa bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. Onun için de millete gideriz. Millet idam diyorsa mesele bitmiştir" dedi.